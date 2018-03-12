Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

проценты начисляются по периодам (в рублях/долларах/евро): 1-90 день - 6%/0,3%/0,15%, 91-180 день - 6,25%/0,7%/0,35%, 181-270 день - 6,5%/1%/0,5%, 271-367 день - 6,75%/1,2%/0,75% годовых; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада;

Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 13:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.