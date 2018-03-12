Вход
Поиск

Зигзаг удачи

БайкалИнвестБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,38%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
657
Ставка
6,38%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 10 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 6,38
367 дней
от 170 $ до 50 000 $ 0,81
367 дней
от 170 € до 50 000 € 0,44

проценты начисляются по периодам (в рублях/долларах/евро): 1-90 день - 6%/0,3%/0,15%, 91-180 день - 6,25%/0,7%/0,35%, 181-270 день - 6,5%/1%/0,5%, 271-367 день - 6,75%/1,2%/0,75% годовых; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада;

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 13:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зигзаг удачи» в 3 городах России
13 813
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «БайкалИнвестБанк»
Адрес
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5
Отделения и банкоматы
в городе Иркутск
Отделения 1 Банкоматы 4 посмотреть на карте
Телефоны
(3952) 25-88-00

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальная доходность 7 5 000 000 ₽ Посмотреть
Элитный 6,75 15 000 000 ₽ Посмотреть
Эксперт 6 10 000 ₽ Посмотреть
Свободный 5,8 1 400 000 ₽ Посмотреть
Мои года - Мое богатство 5,5 10 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще