Зигзаг удачи
БайкалИнвестБанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,38%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
657 ₽
Ставка
6,38%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|367 дней
|от 10 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|6,38
|367 дней
|от 170 $ до 50 000 $
|0,81
|367 дней
|от 170 € до 50 000 €
|0,44
проценты начисляются по периодам (в рублях/долларах/евро): 1-90 день - 6%/0,3%/0,15%, 91-180 день - 6,25%/0,7%/0,35%, 181-270 день - 6,5%/1%/0,5%, 271-367 день - 6,75%/1,2%/0,75% годовых; указана средняя годовая ставка за полный срок вклада;
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зигзаг удачи» в 3 городах России
13 813
Справочная информация
АО «БайкалИнвестБанк»
- Адрес
-
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, д. 5
- Отделения и банкоматы
-
в городе Иркутск
- Телефоны
-
(3952) 25-88-00
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