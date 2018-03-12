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Сберегай

Форштадт, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
36 443
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 370 дней 546 дней
от 50 000 ₽ 5,9 6,2 5,6
от 100 000 ₽ 6,3 6,6 6
от 500 000 ₽ 6,7 7 6,4
181 день 370 дней 546 дней
от 800 $ 1,2 1,5 1,3
181 день 370 дней 546 дней
от 800 € 0,01 0,03 0,03
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
ежеквартально
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения
+0,2 п.п. по рублевому вкладу для пенсионеров и вкладчиков, имеющих действующий либо закрытый в течение 90 календарных дней депозит в банке сроком более 90 календарных дней
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 14:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегай» в 13 городах России
1 324
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт»
Адрес
460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
Отделения и банкоматы
в городе Оренбург
Отделения 5 Банкоматы 23 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-22-08 — единая справочная служба

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