Дополняй
Форштадт, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
35 578 ₽
Ставка
6,8%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|370 дней
|546 дней
|от 50 000 ₽
|5,7
|6
|5,4
|от 100 000 ₽
|6,1
|6,4
|5,8
|от 500 000 ₽
|6,5
|6,8
|6,2
|181 день
|370 дней
|546 дней
|от 800 $
|0,9
|1,2
|1
|181 день
|370 дней
|546 дней
|от 800 €
|0,01
|0,03
|0,03
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
5 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
+0,1-0,2 п.п. по рублевому вкладу для пенсионеров и вкладчиков, имеющих действующий либо закрытый в течение 90 календарных дней депозит в банке сроком более 90 календарных дней
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 14:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Дополняй» в 13 городах России
1 130
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт»
- Адрес
-
460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Оренбург
- Телефоны
-
8 800 100-22-08 — единая справочная служба
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