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Форштадт, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,80%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
35 578
Ставка
6,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 370 дней 546 дней
от 50 000 ₽ 5,7 6 5,4
от 100 000 ₽ 6,1 6,4 5,8
от 500 000 ₽ 6,5 6,8 6,2
181 день 370 дней 546 дней
от 800 $ 0,9 1,2 1
181 день 370 дней 546 дней
от 800 € 0,01 0,03 0,03
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
5 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
+0,1-0,2 п.п. по рублевому вкладу для пенсионеров и вкладчиков, имеющих действующий либо закрытый в течение 90 календарных дней депозит в банке сроком более 90 календарных дней
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 14:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Дополняй» в 13 городах России
1 130
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт»
Адрес
460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
Отделения и банкоматы
в городе Оренбург
Отделения 5 Банкоматы 23 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-22-08 — единая справочная служба

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