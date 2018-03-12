Вход
Поиск

Стабильный

Рублев, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
от 90 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
14 800
Ставка
7,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
90 дней 180 дней 270 дней 370 дней 730 дней
от 200 000 ₽ 6 7,1 7,2 7,3 7,1
90 дней 180 дней 270 дней 370 дней 730 дней
от 3 000 $ 0,2 0,95 1,35 1,6 1
90 дней 180 дней 270 дней 370 дней 730 дней
от 3 000 € 0,1 0,15 0,2 0,3 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 22 городах России
13 582
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Рублев»
Адрес
105066, г. Москва, Елоховский пр-д, д. 3, стр.2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 933-58-48

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Инвестиционный 8,6 100 000 ₽ Посмотреть
Персональный 7,7 1 500 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный доход 6,8 10 000 ₽ Посмотреть
уДачный 6,6 30 000 ₽ Посмотреть
Светлое будущее 6 50 000 ₽ Посмотреть
Доходный 4,83 200 000 ₽ Посмотреть
Деловой 3,61 100 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще