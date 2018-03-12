Стабильный
Рублев, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,30%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
от 90 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
14 800 ₽
Ставка
7,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|90 дней
|180 дней
|270 дней
|370 дней
|730 дней
|от 200 000 ₽
|6
|7,1
|7,2
|7,3
|7,1
|90 дней
|180 дней
|270 дней
|370 дней
|730 дней
|от 3 000 $
|0,2
|0,95
|1,35
|1,6
|1
|90 дней
|180 дней
|270 дней
|370 дней
|730 дней
|от 3 000 €
|0,1
|0,15
|0,2
|0,3
|0,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 11:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стабильный» в 22 городах России
13 582
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Рублев»
- Адрес
-
105066, г. Москва, Елоховский пр-д, д. 3, стр.2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 933-58-48
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|6,8
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|уДачный
|6,6
|30 000 ₽
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|Светлое будущее
|6
|50 000 ₽
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|4,83
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