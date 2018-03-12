Доходный
Рублев, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
4,83%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
19 315 ₽
Ставка
4,83%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|730 дней
|от 200 000 ₽
|4,83
|730 дней
|от 3 000 $
|0,28
|730 дней
|от 3 000 €
|0,13
два периода начисления процентов: с 1 по 370 день - 7,1% в рублях, 0,45% в долларах и 0,2% в евро, с 371 по 730 день - 2,5% в рублях, 0,1% в долларах и 0,05% в евро; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
карта статуса Gold предоставляется бесплатно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
3000 рублей, 100 долларов/евро; в первые 180 дней с начала срока действия договора
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
свыше 370 дней проценты выплачиваются по действующей по вкладу ставке
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 11:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 1 городе России
2 024
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Рублев»
- Адрес
-
105066, г. Москва, Елоховский пр-д, д. 3, стр.2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 933-58-48
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