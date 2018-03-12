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Доходный

Рублев, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
4,83%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
19 315
Ставка
4,83%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
730 дней
от 200 000 ₽ 4,83
730 дней
от 3 000 $ 0,28
730 дней
от 3 000 € 0,13

два периода начисления процентов: с 1 по 370 день - 7,1% в рублях, 0,45% в долларах и 0,2% в евро, с 371 по 730 день - 2,5% в рублях, 0,1% в долларах и 0,05% в евро; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
карта статуса Gold предоставляется бесплатно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
3000 рублей, 100 долларов/евро; в первые 180 дней с начала срока действия договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
свыше 370 дней проценты выплачиваются по действующей по вкладу ставке
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 11:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 1 городе России
2 024
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Рублев»
Адрес
105066, г. Москва, Елоховский пр-д, д. 3, стр.2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 933-58-48

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