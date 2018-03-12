Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

два периода начисления процентов: с 1 по 370 день - 7,1% в рублях, 0,45% в долларах и 0,2% в евро, с 371 по 730 день - 2,5% в рублях, 0,1% в долларах и 0,05% в евро; указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения