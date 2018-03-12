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Двойная выгода (в конце срока)

Союз, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
8,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
4 399
Ставка
8,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 50 000 ₽ 8,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
Особые условия

Для заключения договора вклада клиент должен предоставить действующий договор страхования с ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» в рамках продукта «Инвестиционное страхование жизни», заключенный при посредничестве Банка СОЮЗ (АО), как агента ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь».

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
в течение всего срока действия договора страхования заключенного с ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» в рамках продукта «Инвестиционное страхование жизни»
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 16:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Двойная выгода (в конце срока)» в 20 городах России
47 691
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Справочная информация
АО «Банк «Союз»
Адрес
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 8 Банкоматы 54 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-33-22 — единая справочная служба
(495) 729-55-55

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Перспективный (в конце срока) 7,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Классический (в конце срока) 7,75 1 400 000 ₽ Посмотреть
Классический (ежемесячно) 7,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (ежемесячно) 6,75 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (пенсионный, в конце срока) 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Перспективный (пенсионный, ежемесячно) 7 1 400 000 ₽ Посмотреть
Инвестиционный 8,75 30 000 ₽ Посмотреть
Комфортный статус 8 5 000 000 ₽ Посмотреть
Весенний процент 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
Комфортный (в конце срока) 6,75 1 400 000 ₽ Посмотреть
Максимальный 6,75 10 000 ₽ Посмотреть
Комфортный (ежемесячно) 6,25 1 400 000 ₽ Посмотреть
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