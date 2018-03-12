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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад страховой Особые условия Для заключения договора вклада клиент должен предоставить действующий договор страхования с ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» в рамках продукта «Инвестиционное страхование жизни», заключенный при посредничестве Банка СОЮЗ (АО), как агента ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь». Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна в течение всего срока действия договора страхования заключенного с ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» в рамках продукта «Инвестиционное страхование жизни» Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 27.02.2018 16:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.