Двойная выгода (в конце срока)
Союз, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
8,75%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 399 ₽
Ставка
8,75%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 50 000 ₽
|8,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- страховой
- Особые условия
-
Для заключения договора вклада клиент должен предоставить действующий договор страхования с ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» в рамках продукта «Инвестиционное страхование жизни», заключенный при посредничестве Банка СОЮЗ (АО), как агента ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь».
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
-
возможна
в течение всего срока действия договора страхования заключенного с ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» в рамках продукта «Инвестиционное страхование жизни»
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 16:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Двойная выгода (в конце срока)» в 20 городах России
47 691
Справочная информация
АО «Банк «Союз»
- Адрес
-
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-33-22 — единая справочная служба(495) 729-55-55
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