Сезонный
Воронеж, вклад Все вклады банка
Внимание! Вклад больше не предоставляется
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,60%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
15 283 ₽
Ставка
7,6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|367 дней
|от 200 000 ₽
|7,6
|367 дней
|от 2 000 $
|0,75
|367 дней
|от 2 000 €
|0,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад можно открыть в ОО "Сухаревский" и ОО "Одинцово".
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 09:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сезонный» в 26 городах России
8 507
Справочная информация
АО «Банк Воронеж»
- Адрес
-
394006, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149
- Отделения и банкоматы
-
в городе Воронеж
- Телефоны
-
(495) 775-78-68(812) 622-07-09(473) 206-52-82
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