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Сезонный

Воронеж, вклад Все вклады банка
Внимание! Вклад больше не предоставляется
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
7,60%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
15 283
Ставка
7,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 200 000 ₽ 7,6
367 дней
от 2 000 $ 0,75
367 дней
от 2 000 € 0,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад можно открыть в ОО "Сухаревский" и ОО "Одинцово".

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 09:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сезонный» в 26 городах России
8 507
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Справочная информация
АО «Банк Воронеж»
Адрес
394006, г. Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 149
Отделения и банкоматы
в городе Воронеж
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 775-78-68
(812) 622-07-09
(473) 206-52-82

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