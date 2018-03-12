Инвестиционный
Россельхозбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 180 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 112 ₽
Ставка
7,6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|180 дней
|395 дней
|от 50 000 ₽
|7,35
|7,6
|от 1 500 000 ₽
|7,35
|7,6
|от 5 000 000 ₽
|7,35
|7,6
|180 дней
|395 дней
|от 1 000 $
|1,4
|1,8
|от 25 000 $
|1,85
|2,2
|от 80 000 $
|1,95
|2,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
Открытие вклада возможно при условии одновременного приобретения пая (паев) паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» на сумму равную первоначальному взносу по вкладу (эквивалент в валюте по курсу Банка России на дату открытия вклада) с обязательным предоставлением расчетного документа, подтверждающего факт их оплаты. Дата расчетного документа должна соответствовать дате заключения договора вклада.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 15:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 1130 городах России
153 586
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
-
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-01-00 — единая справочная служба
Специальные предложения
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