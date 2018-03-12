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Инвестиционный

Россельхозбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 180 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
4 112
Ставка
7,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
180 дней 395 дней
от 50 000 ₽ 7,35 7,6
от 1 500 000 ₽ 7,35 7,6
от 5 000 000 ₽ 7,35 7,6
180 дней 395 дней
от 1 000 $ 1,4 1,8
от 25 000 $ 1,85 2,2
от 80 000 $ 1,95 2,4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия

Открытие вклада возможно при условии одновременного приобретения пая (паев) паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» на сумму равную первоначальному взносу по вкладу (эквивалент в валюте по курсу Банка России на дату открытия вклада) с обязательным предоставлением расчетного документа, подтверждающего факт их оплаты. Дата расчетного документа должна соответствовать дате заключения договора вклада.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 15:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 1130 городах России
153 586
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 27 Банкоматы 54 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Ваш доход (в конце срока) 7,1 50 000 000 ₽ Посмотреть
Золотой Премиум (в конце срока) 7,05 10 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный Онлайн (в конце срока) 7,05 3 000 ₽ Посмотреть
Доходный (в конце срока) 7 3 000 ₽ Посмотреть
Ваш доход (ежемесячная выплата процентов) 6,65 50 000 000 ₽ Посмотреть
Ваш доход (ежемесячная капитализация процентов) 6,65 50 000 000 ₽ Посмотреть
Амурский тигр 6,6 50 000 ₽ Посмотреть
Золотой Премиум (ежемесячная капитализация процентов) 6,6 10 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный Онлайн (ежемесячная выплата/капитализация процентов) 6,6 3 000 ₽ Посмотреть
Золотой Премиум (ежемесячная выплата процентов) 6,6 10 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный (ежемесячная выплата/капитализация процентов) 6,55 3 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Плюс 6,15 500 ₽ Посмотреть
Пенсионный доход 6,15 500 ₽ Посмотреть
Ваши возможности 6,05 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфортный Онлайн 6,05 700 000 ₽ Посмотреть
Ваши накопления 6,05 10 000 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый Онлайн 6,05 700 000 ₽ Посмотреть
Максимальные накопления Премиум 6,05 10 000 000 ₽ Посмотреть
Платиновый Премиум 6,05 10 000 000 ₽ Посмотреть
Ваши условия (при заключении договора вклада в течение 30 календарных дней) 6 50 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 6 700 000 ₽ Посмотреть
Комфортный 6 700 000 ₽ Посмотреть
Ваши условия 5,5 50 000 ₽ Посмотреть
Накопи на мечту 5,2 3 000 ₽ Посмотреть
Европейский Онлайн 0,35 1 000 € Посмотреть
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