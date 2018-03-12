Вход
Поиск

Просто накопить

Ак Барс, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,55%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока или ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
664
Ставка
6,55%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 370 дней 720 дней
от 10 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 6,25 6,5 6,55 6,25
91 день 181 день 370 дней 720 дней
от 100 $ до 100 000 $ 0,6 1,1 1,6 1,75
91 день 181 день 370 дней 720 дней
от 100 € до 100 000 € 0,1 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока или ежемесячно на счёт банковской карты
в случае открытия вклада через интернет - банк - в конце срока на счет по вкладу
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

По желанию вкладчика банк может осуществлять перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «АК БАРС Созидание» по программе «Твори добро» в размере: - 0,5% от очередной суммы выплачиваемых процентов по вкладу.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
максимальная сумма пополнения - 5-кратный размер величины первоначального взноса за каждые из периодов сроком в 31 календарный день
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
по вкладам на 720 дней: начиная с 370 дня проценты пересчитываются по ставке в рублях 3% годовых, в долларах - 0,40%, в евро - 0,05%
Увеличение ставки
возможно при других условиях
+0,25% в рублях и 0,1% в долларах, 0,05% в евро при покупке одного из коробочных продуктов (см. подробнее на сайте банка), +0,2% в рублях и 0,05% в валюте - при открытии вклада в системе «АК БАРС Online», +0,5% в рублях, 0,1% в долларах и 0,05% в евро - для держателей «Карты Долголетия»
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 10:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Просто накопить» в 94 городах России
51 782
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
Адрес
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
Сайт
www.akbars.ru
Отделения и банкоматы
в городе Казань
Отделения 41 Банкоматы 202 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-53-03 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Просто преумножить 6 3 500 000 ₽ Посмотреть
Просто управлять 5,55 10 000 ₽ Посмотреть
Просто поймать момент 5 10 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще