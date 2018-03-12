Параметры вклада

Выплата процентов

в конце срока или ежемесячно на счёт банковской карты в случае открытия вклада через интернет - банк - в конце срока на счет по вкладу

Капитализация

нет

Специальный вклад

нет

Особые условия

По желанию вкладчика банк может осуществлять перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «АК БАРС Созидание» по программе «Твори добро» в размере: - 0,5% от очередной суммы выплачиваемых процентов по вкладу.

Пополнение

возможно, но есть ограничения: максимальная сумма максимальная сумма пополнения - 5-кратный размер величины первоначального взноса за каждые из периодов сроком в 31 календарный день

Частичное снятие

возможно

Минимальный неснижаемый остаток

процент от первоначальной суммы вклада: 50%

Досрочное расторжение

на льготных условиях по вкладам на 720 дней: начиная с 370 дня проценты пересчитываются по ставке в рублях 3% годовых, в долларах - 0,40%, в евро - 0,05%

Увеличение ставки

возможно при других условиях +0,25% в рублях и 0,1% в долларах, 0,05% в евро при покупке одного из коробочных продуктов (см. подробнее на сайте банка), +0,2% в рублях и 0,05% в валюте - при открытии вклада в системе «АК БАРС Online», +0,5% в рублях, 0,1% в долларах и 0,05% в евро - для держателей «Карты Долголетия»

Автопролонгация

возможна

Открытие вклада online

возможно через интернет-банк

Удаленное открытие вклада

невозможно

Дата актуализации

06.03.2018 10:25