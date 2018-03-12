Просто управлять
Ак Барс, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,55%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока или ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
563 ₽
Ставка
5,55%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|370 дней
|720 дней
|от 10 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|5,25
|5,5
|5,55
|5,25
|91 день
|181 день
|370 дней
|720 дней
|от 100 $ до 100 000 $
|0,4
|0,6
|1
|1,1
|91 день
|181 день
|370 дней
|720 дней
|от 100 € до 100 000 €
|0,1
|0,1
|0,1
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока или ежемесячно
на счёт банковской карты
в случае открытия вклада через интернет - банк - в конце срока на счет по вкладу
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
По желанию вкладчика банк может осуществлять перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «АК БАРС Созидание» по программе «Твори добро» в размере: - 0,5% от очередной суммы выплачиваемых процентов по вкладу.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
максимальная сумма пополнения - 5-кратный размер величины первоначального взноса за каждые из периодов сроком в 31 календарный день
- максимальная сумма
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- процент от первоначальной суммы вклада: 50%
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по вкладам на 720 дней: начиная с 370 дня проценты пересчитываются по ставке в рублях 3% годовых, в долларах - 0,40%, в евро - 0,05%
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,25% в рублях и 0,1% в долларах, 0,05% в евро при покупке одного из коробочных продуктов (см. подробнее на сайте банка), +0,2% в рублях и 0,05% в валюте - при открытии вклада в системе «АК БАРС Online», +0,5% в рублях, 0,1% в долларах и 0,05% в евро - для держателей «Карты Долголетия»
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 10:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Просто управлять» в 94 городах России
11 801
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
- Адрес
-
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
- Сайт
- www.akbars.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
8 800 200-53-03 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
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