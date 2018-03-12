По желанию вкладчика банк может осуществлять перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «АК БАРС Созидание» по программе «Твори добро» в размере: - 0,5% от очередной суммы выплачиваемых процентов по вкладу.

+0,25% в рублях и 0,1% в долларах, 0,05% в евро при покупке одного из коробочных продуктов (см. подробнее на сайте банка), +0,2% в рублях и 0,05% в валюте - при открытии вклада в системе «АК БАРС Online», +0,5% в рублях, 0,1% в долларах и 0,05% в евро - для держателей «Карты Долголетия»