Просто поймать момент
Ак Барс, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
31 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока или ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
42 ₽
Ставка
5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|31 день
|от 10 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|5
|31 день
|от 100 $ до 100 000 $
|0,2
|31 день
|от 100 € до 100 000 €
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока или ежемесячно
на счёт банковской карты
в конце срока на счет по вкладу или ежемесячно на карту
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
По желанию вкладчика банк может осуществлять перевод денежных средств в адрес Благотворительного Фонда «АК БАРС Созидание» по программе «Твори добро» в размере: - 0,5% от очередной суммы выплачиваемых процентов по вкладу.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,25% в рублях и 0,1% в долларах, 0,05% в евро при покупке одного из коробочных продуктов (см. подробнее на сайте банка), +0,2% в рублях и 0,05% в валюте - при открытии вклада в системе «АК БАРС Online», +0,5% в рублях, 0,1% в долларах и 0,05% в евро - для держателей «Карты Долголетия»
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 10:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Просто поймать момент» в 94 городах России
5 667
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс»
- Адрес
-
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
- Сайт
- www.akbars.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Казань
- Телефоны
-
8 800 200-53-03 — единая справочная служба
Специальные предложения
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