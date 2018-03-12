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Оптимальный на 1 год

Только на Банки.руКредит Европа Банк, вклад Все вклады банка
Эксклюзивно для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.
Валюта
RUB USD
Ставка
7,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
368 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
7 310
Ставка
7,25%
Детальный расчет
Открыть вклад
2582 заявки за 30 дней
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
368 дней
от 100 000 ₽ 7,25
368 дней
от 3 000 $ 3
Параметры вклада
Срок действия
с 10.04.2017 по 31.03.2018
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Эксклюзивно для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру. Оформление вклада в долларах США недоступно в следующих отделениях: Кемерово, Красноярск, Волгоград, Саратов, Липецк, Сургут, Нижнекамск, Тула, Сергиев Посад, Пермь, Омск.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 17:47
Открыть вклад
2582 заявки за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный на 1 год» в 28 городах России
108 436
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Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
Адрес
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 23 Банкоматы 81 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 700-77-57 — единая справочная служба
(495) 775-77-57

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