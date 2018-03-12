Оптимальный на 1 год
Эксклюзивно для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.
Валюта
RUB USD
Ставка
7,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
368 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 310 ₽
Ставка
7,25%
2582 заявки за 30 дней
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|368 дней
|от 100 000 ₽
|7,25
|368 дней
|от 3 000 $
|3
Параметры вклада
- Срок действия
- с 10.04.2017 по 31.03.2018
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Эксклюзивно для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру. Оформление вклада в долларах США недоступно в следующих отделениях: Кемерово, Красноярск, Волгоград, Саратов, Липецк, Сургут, Нижнекамск, Тула, Сергиев Посад, Пермь, Омск.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 17:47
2582 заявки за 30 дней
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Оптимальный на 1 год» в 28 городах России
108 436
Справочная информация
АО «Кредит Европа Банк»
- Адрес
-
129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 700-77-57 — единая справочная служба(495) 775-77-57
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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|Накопительный
|6,7
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