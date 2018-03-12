Эксклюзивно для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру.

Параметры вклада Срок действия с 10.04.2017 по 31.03.2018 Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия Эксклюзивно для посетителей портала Банки.ру. Для открытия вклада необходимо получить промокод, оформив заявку на портале Банки.ру. Оформление вклада в долларах США недоступно в следующих отделениях: Кемерово, Красноярск, Волгоград, Саратов, Липецк, Сургут, Нижнекамск, Тула, Сергиев Посад, Пермь, Омск. Уникальный долгосрочный вклад, не имеющий аналогов среди других депозитов банка. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 17:48 Открыть вклад 1211 заявок за 30 дней

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.