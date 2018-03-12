Мобильный
Солид Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
15 205 ₽
Ставка
5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 1 000 ₽
|4,5
|от 300 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее 180 дней до окончания срока действия договра
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 11:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мобильный» в 26 городах России
4 412
Справочная информация
АО «Солид Банк»
- Адрес
-
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
- Отделения и банкоматы
-
в городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 226-57-22
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Доходный Плюс
|5,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Наш клиент
|6
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный Плюс
|5,9
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Золотая монета
|5,4
|10 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть