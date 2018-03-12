Традиционный премиум
Примтеркомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 30 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
659 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|30 дней
|90 дней
|181 день
|370 дней
|от 10 000 ₽
|4,25
|6
|6,2
|6,5
|30 дней
|90 дней
|181 день
|370 дней
|от 500 $
|—
|—
|1
|1,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
прекращается за 180 дней до окончания срока вклада, заключенного на 370 дней
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты выплачиваются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 16:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Традиционный премиум» в 4 городах России
787
Справочная информация
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
- Адрес
-
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
- Отделения и банкоматы
-
в городе Владивосток
- Телефоны
-
(4232) 26-98-31
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