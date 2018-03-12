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Традиционный премиум

Примтеркомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
659
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
30 дней 90 дней 181 день 370 дней
от 10 000 ₽ 4,25 6 6,2 6,5
30 дней 90 дней 181 день 370 дней
от 500 $ 1 1,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
прекращается за 180 дней до окончания срока вклада, заключенного на 370 дней
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты выплачиваются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 16:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Традиционный премиум» в 4 городах России
787
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Справочная информация
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 4 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(4232) 26-98-31

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