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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения прекращается за 180 дней до окончания срока вклада, заключенного на 370 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 01.03.2018 16:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.