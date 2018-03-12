Квартирный
Кубань Кредит, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,33%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
1100 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
572 ₽
Ставка
6,33%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1100 дней
|от 3 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|6,33
всего два периода начисления процентов со ставкой 7% годовых за первый год и 6% - за период от 366 до 1 100 дней; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов. Открытие вклада в Московском филиале КБ «Кубань Кредит» ООО не осуществляется.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей через кассу банка, безналичным путем - без ограничений
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
для приобретения недвижимого имущества у застройщиков - партнеров банка (см. подробнее на сайте банка)– процентная ставка сохраняется, в иных случаях - по ставке "до востребования"
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 11:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Квартирный» в 48 городах России
4 403
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
- Адрес
-
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
- Отделения и банкоматы
-
в городе Краснодар
- Телефоны
-
8 800 555-25-18 — единая справочная служба
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