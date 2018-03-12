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Квартирный

Кубань Кредит, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,33%
Сумма
от 3 000 ₽
Срок
1100 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
572
Ставка
6,33%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1100 дней
от 3 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 6,33

всего два периода начисления процентов со ставкой 7% годовых за первый год и 6% - за период от 366 до 1 100 дней; указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов. Открытие вклада в Московском филиале КБ «Кубань Кредит» ООО не осуществляется.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей через кассу банка, безналичным путем - без ограничений
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
для приобретения недвижимого имущества у застройщиков - партнеров банка (см. подробнее на сайте банка)– процентная ставка сохраняется, в иных случаях - по ставке "до востребования"
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 11:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Квартирный» в 48 городах России
4 403
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Кубань Кредит»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, 46 / ул. Красноармейская, 32
Отделения и банкоматы
в городе Краснодар
Отделения 42 Банкоматы 50 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-25-18 — единая справочная служба

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