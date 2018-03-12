Накопительный
Валюта
₽
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
99 ₽
Ставка
4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|365 дней
|от 5 000 ₽
|4
|4
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт
проценты выплачиваются на текущий/накопительный счет клиента
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
процентная ставка по вкладу составит 6% и 6.5% соответственно при условии совершения клиентом операций в ТСП по картам банка на общую сумму 30 000 рублей и более в течение календарного месяца (см. подробнее на сайте банка)
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 14:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 39 городах России
2 798
Справочная информация
АО «БКС — Инвестиционный Банк»
- Адрес
-
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
- Отделения и банкоматы
-
в городе Новосибирск
- Телефоны
-
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Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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