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Накопительный

БКС (БКС Премьер), вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
99
Ставка
4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 365 дней
от 5 000 ₽ 4 4
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
проценты выплачиваются на текущий/накопительный счет клиента
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
процентная ставка по вкладу составит 6% и 6.5% соответственно при условии совершения клиентом операций в ТСП по картам банка на общую сумму 30 000 рублей и более в течение календарного месяца (см. подробнее на сайте банка)
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 39 городах России
2 798
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Справочная информация
АО «БКС — Инвестиционный Банк»
Адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37
Отделения и банкоматы
в городе Новосибирск
Отделения 3 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-58-59 — звонок по России бесплатный
8 800 500-58-80 — звонок по России бесплатный

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