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Онлайн

Акибанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
38
Ставка
7,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 93 дня 186 дней
от 1 000 ₽ 4 6,5 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад открывается только через систему интернет-банк (мобильный банк).

Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 12:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Онлайн» в 11 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
Адрес
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Мира, д. 88а
Отделения и банкоматы
в городе Набережные Челны
Отделения 9 Банкоматы 20 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-25-42 — единая справочная служба

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