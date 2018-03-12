Годовой
Норвик Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,49%
Сумма
от 500 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
33 ₽
Ставка
6,49%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|12 мес. 1 день
|от 500 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,49
два периода начисления процентов: первые шесть месяцев - 7%, последующий период - 6%; указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения депозита; сумма вклада не может превышать 10 000 000 рублей
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 12:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Годовой» в 16 городах России
767
Справочная информация
ПАО «Норвик Банк»
- Адрес
-
610000, г. Киров, ул. Преображенская, д. 4
- Отделения и банкоматы
-
в городе Киров
- Телефоны
-
8 800 100-17-77 — единая справочная служба
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