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Лучший

Элита, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
35 192
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 100 000 ₽ 6,8
от 500 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока действия договра
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
начисленные ранее проценты не пересчитываются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 11:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Лучший» в 4 городах России
811
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Справочная информация
ООО «Банк «Элита»
Адрес
248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 10
Отделения и банкоматы
в городе Калуга
Отделения 4 Банкоматы 21 посмотреть на карте
Телефоны
(4842) 72-14-65

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