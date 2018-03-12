Вход
Поиск

Премиальный

Екатеринбург, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
2,91%
Сумма
от 10 000 000 ₽
Срок
1000 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
828 060
Ставка
2,91%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1000 дней
от 10 000 000 ₽ 2,91

два периода начисления процентов со ставкой 7% годовых с 1 по 181 день и 2% - с 182 по 1 000 день; указана средняя годовая ставка за весь срок размещения вклада;

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 11:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Премиальный» в 1 городе России
536
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 4 Банкоматы 63 посмотреть на карте
Телефоны
(343) 377-66-55

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Ключевой онлайн 6 1 000 ₽ Посмотреть
Срочный 5,5 10 000 ₽ Посмотреть
Ключевой 5,5 10 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще