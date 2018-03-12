Вход
Поиск

Сочный процент

Взаимодействие, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
7,05%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
450 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
435
Ставка
7,05%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
450 дней
от 5 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 7,05

пять периодов начисления процентов со ставкой 6,85% на срок до 90 дней, 6,95% - с 91 по 180 день, 7,05% - с 181 по 270 день, 7,15% - с 271 по 360 день и 7,25% - с 361 по 450 день; указана средняя ставка за весь срок размещения

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма
  • срок внесения пополнения
сумма дополнительных взносов не должна превышать 1 400 000 рублей;в течение 90 дней с момента открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 16:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сочный процент» в 3 городах России
994
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Взаимодействие»
Адрес
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6А
Отделения и банкоматы
в городе Новосибирск
Отделения 5 Банкоматы 5 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-03-25 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
4 сезона 7,3 25 000 ₽ Посмотреть
Сибиряк (в рублях) 7,25 700 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный + 7,25 10 000 ₽ Посмотреть
Стабильный процент 6,75 20 000 ₽ Посмотреть
Экспресс 5,5 5 000 ₽ Посмотреть
Сибиряк (в валюте) 1,5 10 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще