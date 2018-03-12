Сочный процент
Взаимодействие, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
7,05%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
450 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
435 ₽
Ставка
7,05%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|450 дней
|от 5 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|7,05
пять периодов начисления процентов со ставкой 6,85% на срок до 90 дней, 6,95% - с 91 по 180 день, 7,05% - с 181 по 270 день, 7,15% - с 271 по 360 день и 7,25% - с 361 по 450 день; указана средняя ставка за весь срок размещения
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
сумма дополнительных взносов не должна превышать 1 400 000 рублей;в течение 90 дней с момента открытия вклада
- максимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 16:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сочный процент» в 3 городах России
994
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Взаимодействие»
- Адрес
-
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6А
- Отделения и банкоматы
-
в городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 100-03-25 — единая справочная служба
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