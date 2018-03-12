Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

пять периодов начисления процентов со ставкой 6,85% на срок до 90 дней, 6,95% - с 91 по 180 день, 7,05% - с 181 по 270 день, 7,15% - с 271 по 360 день и 7,25% - с 361 по 450 день; указана средняя ставка за весь срок размещения