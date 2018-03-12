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Ключевой

Екатеринбург, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1000 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 621
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых; ставки плавающие, зависят от: Ключевая ставка Банка России
1000 дней
от 10 000 ₽ 5,5

процентная ставка равна ключевой ставке Банка России - 2% годовых

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
07.03.2018 11:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ключевой» в 1 городе России
639
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Справочная информация
ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк»
Адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
Отделения и банкоматы
в городе Екатеринбург
Отделения 4 Банкоматы 63 посмотреть на карте
Телефоны
(343) 377-66-55

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