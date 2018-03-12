Ключевой
Екатеринбург, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
5,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1000 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 621 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых; ставки плавающие, зависят от: Ключевая ставка Банка России
|1000 дней
|от 10 000 ₽
|5,5
процентная ставка равна ключевой ставке Банка России - 2% годовых
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 07.03.2018 11:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ключевой» в 1 городе России
639
Справочная информация
ПАО «Екатеринбургский муниципальный банк»
- Адрес
-
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в городе Екатеринбург
- Телефоны
-
(343) 377-66-55
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Для посетителей Банки.ру
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