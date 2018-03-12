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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 100 долларов/евро; в течение 45/90/180/365 дней со дня открытия/пролонгации вклада соответственно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна на условиях вклада "Доходный" Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 06.03.2018 13:29

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.