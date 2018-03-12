Доходный (в иностранной валюте)
Радиотехбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,20%
Сумма
от 100 $
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 $
Ставка
1,2%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|3 мес.
|6 мес.
|1 год
|2 года
|от 100 $
|0,4
|0,5
|1
|1,2
|3 мес.
|6 мес.
|1 год
|2 года
|от 100 €
|0,1
|0,15
|0,2
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
100 долларов/евро; в течение 45/90/180/365 дней со дня открытия/пролонгации вклада соответственно
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Доходный"
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 06.03.2018 13:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный (в иностранной валюте)» в 9 городах России
732
Справочная информация
ПАО «Нижегородский коммерческий банк «Радиотехбанк»
- Адрес
-
603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262
- Отделения и банкоматы
-
в городе Нижний Новгород
- Телефоны
-
8 800 200-58-59 — единая справочная служба
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