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Доходный (в иностранной валюте)

Радиотехбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,20%
Сумма
от 100 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 $
Ставка
1,2%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
3 мес. 6 мес. 1 год 2 года
от 100 $ 0,4 0,5 1 1,2
3 мес. 6 мес. 1 год 2 года
от 100 € 0,1 0,15 0,2 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
100 долларов/евро; в течение 45/90/180/365 дней со дня открытия/пролонгации вклада соответственно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Доходный"
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
06.03.2018 13:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный (в иностранной валюте)» в 9 городах России
732
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Справочная информация
ПАО «Нижегородский коммерческий банк «Радиотехбанк»
Адрес
603155, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 262
Отделения и банкоматы
в городе Нижний Новгород
Отделения 10 Банкоматы 14 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-58-59 — единая справочная служба

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