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Традиционный накопительный

Примтеркомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
733
Ставка
7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
30 дней 90 дней 181 день 370 дней 540 дней 730 дней
от 10 000 ₽ 4,25 6 6,2 7 6,5 4,25
30 дней 90 дней 181 день 370 дней 540 дней 730 дней
от 500 $ 0,7 1,2 1,1 1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
кроме вкладов на 540 и 730 дней
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
прекращается за 180 дней до окончания срока вкладов, заключенных на 370 дней и более
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
проценты выплачиваются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
не осуществляется на сроки 540 и 720 дней
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 16:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Традиционный накопительный» в 4 городах России
1 002
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Справочная информация
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 4 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(4232) 26-98-31

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