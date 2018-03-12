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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента кроме вкладов на 540 и 730 дней Специальный вклад пенсионный Особые условия Вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения. Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения прекращается за 180 дней до окончания срока вкладов, заключенных на 370 дней и более Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты выплачиваются исходя из фактического срока нахождения денежных средств во вкладе Увеличение ставки нет Автопролонгация возможна не осуществляется на сроки 540 и 730 дней Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 01.03.2018 16:13

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.