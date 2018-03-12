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Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты предоставляется банковская карта VISA Classic - с бесплатным годовым обслуживанием (за первый год обслуживания) Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях от 91 до 180 дней - по ставке, равной 1/4 ставки по вкладу; более 181 дня - по ставке, равной 1/2 ставки по вкладу Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 19.02.2018 10:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.