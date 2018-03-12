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Удобный

НС Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 945
Ставка
7,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней
от 100 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 7,8 7,5 7,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
предоставляется банковская карта VISA Classic - с бесплатным годовым обслуживанием (за первый год обслуживания)
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
от 91 до 180 дней - по ставке, равной 1/4 ставки по вкладу; более 181 дня - по ставке, равной 1/2 ставки по вкладу
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
19.02.2018 10:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный» в 636 городах России
17 609
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Справочная информация
АО «НС Банк»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 11 Банкоматы 18 посмотреть на карте
Телефоны
8 (800) 555-43-24 — звонок по России бесплатный

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