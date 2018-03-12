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Будущее (от 10% в НСЖ)

Азиатско-Тихоокеанский Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,80%
Сумма
от 250 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
22 121
Ставка
8,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
182 дня 367 дней
от 250 000 ₽ 8,7 8,8

сумма единовременного взноса по НСЖ должна составлять не менее 10% от суммы вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
Особые условия

Вклад открывается при условии одновременного оформления накопительного страхования жизни (НСЖ) с компанией ООО СК «Росгосстрах-жизнь» или с компанией ООО «АльфаСтрахование-Жизнь».Оформление Вклада осуществляется только после совершения сделки по НСЖ по факту оплаты страхового взноса.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
15.02.2018 13:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Будущее (от 10% в НСЖ)» в 108 городах России
10 053
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
Отделения и банкоматы
в городе Благовещенск
Отделения 9 Банкоматы 18 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-13-21 — единая справочная служба

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