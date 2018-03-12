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сумма единовременного взноса по НСЖ должна составлять не менее 10% от суммы вклада

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад страховой Особые условия Вклад открывается при условии одновременного оформления накопительного страхования жизни (НСЖ) с компанией ООО СК «Росгосстрах-жизнь» или с компанией ООО «АльфаСтрахование-Жизнь».Оформление Вклада осуществляется только после совершения сделки по НСЖ по факту оплаты страхового взноса. Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 15.02.2018 13:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.