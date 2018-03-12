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Управляй

Азиатско-Тихоокеанский Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 92 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
50
Ставка
5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
92 дня 182 дня 367 дней
от 1 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 4 4,5 5
92 дня 182 дня 367 дней
от 20 $ до 50 000 $ 0,1 0,15 0,2
92 дня 182 дня 367 дней
от 20 € до 45 000 € 0,1 0,15 0,15
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
15.02.2018 13:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляй» в 108 городах России
3 647
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Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
Отделения и банкоматы
в городе Благовещенск
Отделения 9 Банкоматы 18 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-13-21 — единая справочная служба

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