Управляй
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 92 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
50 ₽
Ставка
5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|92 дня
|182 дня
|367 дней
|от 1 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|4
|4,5
|5
|92 дня
|182 дня
|367 дней
|от 20 $ до 50 000 $
|0,1
|0,15
|0,2
|92 дня
|182 дня
|367 дней
|от 20 € до 45 000 €
|0,1
|0,15
|0,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 15.02.2018 13:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляй» в 108 городах России
3 647
Справочная информация
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»
- Адрес
-
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225
- Отделения и банкоматы
-
в городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 100-13-21 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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-
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-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
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|9
|125 000 ₽
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|Инвестиционный (60% и более от суммы ИСЖ)
|9
|167 000 ₽
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|Инвестиционный (50% и более от суммы ИСЖ)
|8,9
|200 000 ₽
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|Инвестиционный (30% и более от суммы ИСЖ)
|8,8
|334 000 ₽
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|Будущее (от 10% в НСЖ)
|8,8
|250 000 ₽
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|Сохрани
|7,3
|1 500 000 ₽
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|Накопи Онлайн
|7,3
|1 500 000 ₽
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|Накопи
|6,9
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