Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

предусмотрено два периода начисления процентов 1-6 месяцев и 7-24 месяца: 7,35 и 5,35% (от 3 млн рублей), 7,45 и 5,45% (от 5 млн рублей); 0,2 и 0,01% (от 60 000 долларов), 0,25 и 0,03% (от 150 000 долларов); 0,15 и 0,01% (от 60 000 евро), 0,2 и 0,03% (от 150 000 евро); в таблице указана средняя годовая процентная ставка за весь срок вклада