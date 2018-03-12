Привилегия Премиум
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,95%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
630 018 ₽
Ставка
5,95%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|24 мес.
|от 3 000 000 ₽
|5,85
|от 5 000 000 ₽ до 20 000 000 ₽
|5,95
|24 мес.
|от 60 000 $
|0,06
|от 150 000 $ до 300 000 $
|0,08
|24 мес.
|от 60 000 €
|0,05
|от 150 000 € до 300 000 €
|0,07
предусмотрено два периода начисления процентов 1-6 месяцев и 7-24 месяца: 7,35 и 5,35% (от 3 млн рублей), 7,45 и 5,45% (от 5 млн рублей); 0,2 и 0,01% (от 60 000 долларов), 0,25 и 0,03% (от 150 000 долларов); 0,15 и 0,01% (от 60 000 евро), 0,2 и 0,03% (от 150 000 евро); в таблице указана средняя годовая процентная ставка за весь срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
100 000 рублей, 1 500 долларов/евро; в течение первых трех месяцев
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
при переходе суммы в другой диапазон, применяется соответствующая ставка
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
2/3 ставки в первые шесть месяцев, далее - по ставке вклада за каждый полный месяц
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 14:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегия Премиум» в 4 городах России
767
Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
- Адрес
-
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
- Отделения и банкоматы
-
в городе Саратов
- Телефоны
-
(8452) 34-43-44
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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