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Привилегия Премиум

Нижневолжский Коммерческий Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,95%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
630 018
Ставка
5,95%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
24 мес.
от 3 000 000 ₽ 5,85
от 5 000 000 ₽ до 20 000 000 ₽ 5,95
24 мес.
от 60 000 $ 0,06
от 150 000 $ до 300 000 $ 0,08
24 мес.
от 60 000 € 0,05
от 150 000 € до 300 000 € 0,07

предусмотрено два периода начисления процентов 1-6 месяцев и 7-24 месяца: 7,35 и 5,35% (от 3 млн рублей), 7,45 и 5,45% (от 5 млн рублей); 0,2 и 0,01% (от 60 000 долларов), 0,25 и 0,03% (от 150 000 долларов); 0,15 и 0,01% (от 60 000 евро), 0,2 и 0,03% (от 150 000 евро); в таблице указана средняя годовая процентная ставка за весь срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
100 000 рублей, 1 500 долларов/евро; в течение первых трех месяцев
Частичное снятие
возможно
при переходе суммы в другой диапазон, применяется соответствующая ставка
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
2/3 ставки в первые шесть месяцев, далее - по ставке вклада за каждый полный месяц
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 14:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегия Премиум» в 4 городах России
767
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Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
Адрес
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
Отделения и банкоматы
в городе Саратов
Отделения 8 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(8452) 34-43-44

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