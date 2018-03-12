Открой будущее
Социнвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,48%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
106 678 ₽
Ставка
7,48%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|от 1 000 ₽
|6,85
|от 100 000 ₽
|7,26
|от 500 000 ₽
|7,38
|от 1 400 000 ₽
|7,48
для каждого процентного периода (1-181 день, 182-273 дней, 274-365 дней) устанавливается индивидуальная ставка: от 1 000 до 100 000 рублей - 6,3; 6,8; 8%, от 100 001 до 500 000 рублей - 6,6; 7,3; 8,5%, от 500 001 до 1 400 000 рублей - 6,6; 7,3; 9%, от 1 400 001 рублей - 6,6; 7,7; 9%; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
-
раз в полгода
в конце каждого полного процентного периода - на 181, 273 и 365 день
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
1 000 рублей; в течение первых 90 дней вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
капитализированные проценты не пересчитываются
- Увеличение ставки
- возможно при увеличении суммы
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 20.02.2018 14:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Открой будущее» в 31 городе России
1 826
Справочная информация
АО «Социнвестбанк»
- Адрес
-
450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42
- Отделения и банкоматы
-
в городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 250-88-88
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