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Открой будущее

Социнвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 7,48%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
106 678
Ставка
7,48%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней
от 1 000 ₽ 6,85
от 100 000 ₽ 7,26
от 500 000 ₽ 7,38
от 1 400 000 ₽ 7,48

для каждого процентного периода (1-181 день, 182-273 дней, 274-365 дней) устанавливается индивидуальная ставка: от 1 000 до 100 000 рублей - 6,3; 6,8; 8%, от 100 001 до 500 000 рублей - 6,6; 7,3; 8,5%, от 500 001 до 1 400 000 рублей - 6,6; 7,3; 9%, от 1 400 001 рублей - 6,6; 7,7; 9%; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
раз в полгода
в конце каждого полного процентного периода - на 181, 273 и 365 день
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей; в течение первых 90 дней вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
капитализированные проценты не пересчитываются
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
20.02.2018 14:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Открой будущее» в 31 городе России
1 826
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Справочная информация
АО «Социнвестбанк»
Адрес
450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42
Отделения и банкоматы
в городе Уфа
Отделения 16 Банкоматы 28 посмотреть на карте
Телефоны
(347) 250-88-88

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