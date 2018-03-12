Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

для каждого процентного периода (1-181 день, 182-273 дней, 274-365 дней) устанавливается индивидуальная ставка: от 1 000 до 100 000 рублей - 6,3; 6,8; 8%, от 100 001 до 500 000 рублей - 6,6; 7,3; 8,5%, от 500 001 до 1 400 000 рублей - 6,6; 7,3; 9%, от 1 400 001 рублей - 6,6; 7,7; 9%; в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада