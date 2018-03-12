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Доходный

Российский Капитал, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
29 918
Ставка
8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 395 дней
от 100 000 ₽ 7,5 7,4 7,2
от 700 000 ₽ 7,7 7,5 7,25
от 1 500 000 ₽ 8 7,6 7,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей; в течении первых 15-ти дней после открытия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
20.02.2018 16:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный» в 48 городах России
35 662
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Российский Капитал»
Адрес
121069, г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 21а
Сайт
www.roscap.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
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Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба

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