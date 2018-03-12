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минимальный остаток по всем счетам должен составлять не менее 1,5 млн рублей (эквивалент)

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад мультивалютный вклад открывается в рублях, долларах США, евро; конвертация (от 300 000 рублей, 5 000 долларов/евро) осуществляется по курсу банка Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро; не позднее 31 дня до окончания вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 27.02.2018 09:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.