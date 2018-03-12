Вход
Поиск

Мультивалютный

Джей энд Ти Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
90 493
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.

Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
367 дней
от 1 500 000 ₽ 6
367 дней
от 20 000 $ 1
367 дней
от 20 000 € 0,05

минимальный остаток по всем счетам должен составлять не менее 1,5 млн рублей (эквивалент)

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
мультивалютный
вклад открывается в рублях, долларах США, евро; конвертация (от 300 000 рублей, 5 000 долларов/евро) осуществляется по курсу банка
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
50 000 рублей, 1 000 долларов/евро; не позднее 31 дня до окончания вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 09:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный» в 1 городе России
1 062
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
Адрес
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 662-45-45
(495) 114-56-06

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Популярные предложения

Другие вклады банка

Название, банк Макс. ставка, % Мин. сумма
Кристальный 7,5 3 000 000 ₽ Посмотреть
Премиальный 2,2 1 000 000 $ Посмотреть
Магнус-Онлайн 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
Таганский 7,3 100 000 ₽ Посмотреть
Магнус 6,8 500 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 6,5 500 000 ₽ Посмотреть
Универсальный 5,5 500 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Вклады

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще