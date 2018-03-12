Мультивалютный
Джей энд Ти Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,00%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
90 493 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|367 дней
|от 1 500 000 ₽
|6
|367 дней
|от 20 000 $
|1
|367 дней
|от 20 000 €
|0,05
минимальный остаток по всем счетам должен составлять не менее 1,5 млн рублей (эквивалент)
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
мультивалютный
вклад открывается в рублях, долларах США, евро; конвертация (от 300 000 рублей, 5 000 долларов/евро) осуществляется по курсу банка
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
50 000 рублей, 1 000 долларов/евро; не позднее 31 дня до окончания вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 27.02.2018 09:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный» в 1 городе России
1 062
Справочная информация
АО «Джей энд Ти Банк»
- Адрес
-
115035, г. Москва, Кадашевская наб., д. 26
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 662-45-45(495) 114-56-06
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