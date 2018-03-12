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Выигрываем вместе

Фора-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
5,75%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
425
Ставка
5,75%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 5 000 ₽ 5,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
2 000 рублей; в течение первых 180 дней срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 366 дней - по ставке вклада "До востребования", с 366-го по 539-й день - по ставке 4% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 13:06
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выигрываем вместе» в 29 городах России
27 983
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 39 Банкоматы 29 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба

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