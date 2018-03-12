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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 2 000 рублей; в течение первых 180 дней срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 366 дней - по ставке вклада "До востребования", с 366-го по 539-й день - по ставке 4% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 26.02.2018 13:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.