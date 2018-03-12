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Особый

Примсоцбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
450 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
4 130
Ставка
6,7%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
450 дней
от 50 000 ₽ 6,7
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
10 000 рублей; в течение первых 270 дней
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 90 дней - по ставке "До востребования", от 91 до 365 дней - по ставке 4% годовых, от 366 до 449 дней - по ставке 5,5% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
20.02.2018 12:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Особый» в 23 городах России
3 679
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Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Адрес
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
Отделения и банкоматы
в городе Владивосток
Отделения 14 Банкоматы 39 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 200-42-02 — единая справочная служба
(423) 242-42-42

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