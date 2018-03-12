Особый
Примсоцбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,70%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
450 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 130 ₽
Ставка
6,7%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|450 дней
|от 50 000 ₽
|6,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей; в течение первых 270 дней
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 90 дней - по ставке "До востребования", от 91 до 365 дней - по ставке 4% годовых, от 366 до 449 дней - по ставке 5,5% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 20.02.2018 12:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Особый» в 23 городах России
3 679
Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
- Адрес
-
690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44
- Отделения и банкоматы
-
в городе Владивосток
- Телефоны
-
8 800 200-42-02 — единая справочная служба(423) 242-42-42
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