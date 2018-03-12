Формула дохода
Социнвестбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 7,85%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
109 900 ₽
Ставка
7,85%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|365 дней
|от 100 000 ₽
|6,5
|7,5
|7,8
|от 700 000 ₽
|6,8
|7,6
|7,8
|от 1 400 000 ₽
|7,1
|7,7
|7,85
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 20.02.2018 14:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Формула дохода» в 31 городе России
2 770
Справочная информация
АО «Социнвестбанк»
- Адрес
-
450002, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 42
- Отделения и банкоматы
-
в городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 250-88-88
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