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Рантье

Саратов, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,80%
Сумма
от 1 300 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
88 400
Ставка
6,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес.
от 1 300 000 ₽ 6,8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
27.02.2018 12:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рантье» в 1 городе России
652
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Саратов»
Адрес
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 177
Отделения и банкоматы
в городе Саратов
Отделения 4 посмотреть на карте
Телефоны
(8452) 56-04-42

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