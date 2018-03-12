Люкс
Курскпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 182 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
41 137 ₽
Ставка
5,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|6 мес.
|1 год
|от 100 000 ₽
|5
|4,75
|от 500 000 ₽
|5,25
|5
|от 1 500 000 ₽
|5,5
|5,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
10 000 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
при открытии вклада через интернет-банк на 0,25 п.п.
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 16.02.2018 14:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Люкс» в 12 городах России
657
Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
- Адрес
-
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
- Отделения и банкоматы
-
в городе Курск
- Телефоны
-
(4712) 70-37-03
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