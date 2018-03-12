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Люкс

Курскпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
до 5,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
41 137
Ставка
5,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
6 мес. 1 год
от 100 000 ₽ 5 4,75
от 500 000 ₽ 5,25 5
от 1 500 000 ₽ 5,5 5,3
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
10 000 рублей
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
при открытии вклада через интернет-банк на 0,25 п.п.
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
16.02.2018 14:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Люкс» в 12 городах России
657
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
Адрес
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
Отделения и банкоматы
в городе Курск
Отделения 17 Банкоматы 42 посмотреть на карте
Телефоны
(4712) 70-37-03

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