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Мобильный (ежеквартально)

Курскпромбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,40%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1095 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
2 096
Ставка
6,4%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
3 года
от 10 000 ₽ 6,4

ставка может меняться каждые три месяца

Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
1 000 рублей
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях
при открытии вклада через интернет-банк на 0,25 п.п.
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
16.02.2018 14:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мобильный (ежеквартально)» в 12 городах России
1 005
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Справочная информация
ПАО «Курский промышленный банк»
Адрес
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
Отделения и банкоматы
в городе Курск
Отделения 17 Банкоматы 42 посмотреть на карте
Телефоны
(4712) 70-37-03

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