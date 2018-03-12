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Стратегия лидерства

Банк Зенит, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
8,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
300 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
6 781
Ставка
8,25%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
300 дней
от 100 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 8,25

проценты начисляются по периодам: 1-100 день - 7,25%, 101-200 день- 8,25%, 201-300 день - 9,25% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
Особые условия
  • вклад открывается в день оплаты вкладчиком страховой премии в пользу ООО СК "РГС-Жизнь" по договору ИСЖ в любом офисе банка;
  • выплата процентов осуществляется в том случае, если на дату окончания вклада договор ИСЖ не расторгнут;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
в случае досрочного расторжения договора ИСЖ выплата процентов осуществляется по ставке 0,1% годовых
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
12.03.2018 12:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегия лидерства» в 29 городах России
34 452
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Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 16 Банкоматы 56 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

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