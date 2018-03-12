Стратегия лидерства
Банк Зенит, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
8,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
300 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 781 ₽
Ставка
8,25%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|300 дней
|от 100 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|8,25
проценты начисляются по периодам: 1-100 день - 7,25%, 101-200 день- 8,25%, 201-300 день - 9,25% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- страховой
- Особые условия
-
- вклад открывается в день оплаты вкладчиком страховой премии в пользу ООО СК "РГС-Жизнь" по договору ИСЖ в любом офисе банка;
- выплата процентов осуществляется в том случае, если на дату окончания вклада договор ИСЖ не расторгнут;
- вклад с "лестничным" начислением процентов
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
в случае досрочного расторжения договора ИСЖ выплата процентов осуществляется по ставке 0,1% годовых
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 12:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегия лидерства» в 29 городах России
34 452
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
- Адрес
-
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 500-66-77 — единая справочная служба
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