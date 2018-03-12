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проценты начисляются по периодам: 1-100 день - 7,25%, 101-200 день- 8,25%, 201-300 день - 9,25% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за полный срок вклада

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад страховой Особые условия вклад открывается в день оплаты вкладчиком страховой премии в пользу ООО СК "РГС-Жизнь" по договору ИСЖ в любом офисе банка;

выплата процентов осуществляется в том случае, если на дату окончания вклада договор ИСЖ не расторгнут;

вклад с "лестничным" начислением процентов Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования в случае досрочного расторжения договора ИСЖ выплата процентов осуществляется по ставке 0,1% годовых Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 12.03.2018 12:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.