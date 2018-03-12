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Инвестиционный

НС Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
8,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
4 215
Ставка
8,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 100 000 ₽ 8,5

максимальная сумма вклада равна 2-кратной величине единовременного взноса приоформлении полиса Инвестиционного страхования жизни или не более 8-кратной величины единовременного взноса при оформлении полиса Накопительного страхования жизни

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
страховой
для клиентов, оформивших полис инвестиционного страхования жизни (полис ИСЖ) на срок 3 года/5 лет с единовременной схемой оплаты страховых взносов в размере не менее 100 000 рублей или полис накопительного страхования жизни (полис НСЖ) на срок 10 лет с рассроченной схемой оплаты страховых взносов в размере не менее 25 000 руб. в год.
Особые условия

Вклад открывается клиентам, оформившим полис ИСЖ или НСЖ.

Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
на условиях вклада «Сберегающий»
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 14:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 8 городах России
11 113
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Справочная информация
АО «НС Банк»
Адрес
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 11 Банкоматы 18 посмотреть на карте
Телефоны
8 (800) 555-43-24 — звонок по России бесплатный

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