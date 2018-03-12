для клиентов, оформивших полис инвестиционного страхования жизни (полис ИСЖ) на срок 3 года/5 лет с единовременной схемой оплаты страховых взносов в размере не менее 100 000 рублей или полис накопительного страхования жизни (полис НСЖ) на срок 10 лет с рассроченной схемой оплаты страховых взносов в размере не менее 25 000 руб. в год.