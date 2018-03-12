Инвестиционный
НС Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
8,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 215 ₽
Ставка
8,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 100 000 ₽
|8,5
максимальная сумма вклада равна 2-кратной величине единовременного взноса приоформлении полиса Инвестиционного страхования жизни или не более 8-кратной величины единовременного взноса при оформлении полиса Накопительного страхования жизни
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
страховой
для клиентов, оформивших полис инвестиционного страхования жизни (полис ИСЖ) на срок 3 года/5 лет с единовременной схемой оплаты страховых взносов в размере не менее 100 000 рублей или полис накопительного страхования жизни (полис НСЖ) на срок 10 лет с рассроченной схемой оплаты страховых взносов в размере не менее 25 000 руб. в год.
- Особые условия
-
Вклад открывается клиентам, оформившим полис ИСЖ или НСЖ.
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада «Сберегающий»
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 14:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный» в 8 городах России
11 113
Справочная информация
АО «НС Банк»
- Адрес
-
109004, г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 (800) 555-43-24 — звонок по России бесплатный
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Локо-Банкдо 14% годовых по программе «Капитал в плюс»
Ставка в рублях 8,5% Срок 400 дней
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Удобный
|7,8
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Сберегающий
|7,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|НС Пенсионный
|7,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Надежный
|7
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Максимальный комфорт
|6,25
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Валютный горизонт
|2,6
|1 000 $
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть