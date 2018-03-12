Сезонный
Валюта
₽
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
91 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
11 169 ₽
Ставка
6,4%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|от 15 000 ₽
|6,2
|от 700 000 ₽
|6,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
500 рублей
- минимальная сумма
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 12.03.2018 12:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сезонный» в 2 городах России
572
Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
- Адрес
-
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89а
- Отделения и банкоматы
-
в городе Новокузнецк
- Телефоны
-
(3843) 70-38-88
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|6,5
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|Накопительный
|5,6
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