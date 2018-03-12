СЛБ - Стабильный
Стройлесбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата ежегодно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 363 ₽
Ставка
6,6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 10 000 ₽
|6,6
проценты начисляются по периодам: 1-365 день по ставке 7,1% годовых, 366-730 день - 6,1% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежегодно
- Капитализация
- ежегодно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
-
Вклад с "лестничным" начислением процентов.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
в течение первых 180 дней срока действия вклада
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
свыше 365 дней ранее капитализированные проценты сохраняются
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 01.03.2018 12:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «СЛБ - Стабильный» в 1 городе России
695
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк»
- Адрес
-
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
- Отделения и банкоматы
-
в городе Тюмень
- Телефоны
-
(3452) 56-60-26
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