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СЛБ - Стабильный

Стройлесбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата ежегодно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 363
Ставка
6,6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 10 000 ₽ 6,6

проценты начисляются по периодам: 1-365 день по ставке 7,1% годовых, 366-730 день - 6,1% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения средств

Параметры вклада
Выплата процентов
ежегодно
Капитализация
ежегодно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия

Вклад с "лестничным" начислением процентов.

Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
в течение первых 180 дней срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
свыше 365 дней ранее капитализированные проценты сохраняются
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
01.03.2018 12:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «СЛБ - Стабильный» в 1 городе России
695
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
Отделения и банкоматы
в городе Тюмень
Отделения 1 Банкоматы 4 посмотреть на карте
Телефоны
(3452) 56-60-26

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