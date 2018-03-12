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проценты начисляются по периодам: 1-365 день по ставке 7,1% годовых, 366-730 день - 6,1% годовых; в таблице указана средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения средств

Параметры вклада Выплата процентов ежегодно Капитализация ежегодно по выбору клиента Специальный вклад нет Особые условия Вклад с "лестничным" начислением процентов. Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 180 дней срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях свыше 365 дней ранее капитализированные проценты сохраняются Увеличение ставки нет Автопролонгация невозможна Открытие вклада online невозможно Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 01.03.2018 12:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.