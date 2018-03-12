Твои условия
Ижкомбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, ИНН и СНИЛС.
Валюта
₽
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1094 дней
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
214 ₽
Ставка
6,5%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|36 мес.
|от 1 000 ₽
|6,5
проценты выплачиваются на сумму вклада в размере, определяемом, исходя из постоянной и премиальной ставок:постоянная ставка - 4,5% годовых в течение всего периода действия договора;премиальная ставка с 01.01.2018 по 31.03.2018 - 2%, определяется банком на первое число каждого квартала и подлежит размещению на официальном сайте банка
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 91-го дня процентная ставка определяется, исходя из суммы постоянной и премиальной ставки, действующей в Банке на момент востребования (подробнее см. на сайте банка)
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 11:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Твои условия» в 15 городах России
852
Справочная информация
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
- Адрес
-
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ижевск
- Телефоны
-
8 800 301-91-91 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Стабильный рост
|7,5
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Твой выбор
|6
|50 000 ₽
|Посмотреть
|Залоговый
|5
|1 ₽
|Посмотреть
|Социальный 2
|4
|1 ₽
|Посмотреть
|Социальный Удобный
|4
|1 ₽
|Посмотреть
|Иностранный
|2
|500 $
|Посмотреть
|Евро-2016
|0,5
|500 €
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть