Таблица ставок

значение ставок указано в процентах годовых

проценты выплачиваются на сумму вклада в размере, определяемом, исходя из постоянной и премиальной ставок:постоянная ставка - 4,5% годовых в течение всего периода действия договора;премиальная ставка с 01.01.2018 по 31.03.2018 - 2%, определяется банком на первое число каждого квартала и подлежит размещению на официальном сайте банка