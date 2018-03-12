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Твои условия

Ижкомбанк, вклад Все вклады банка
Для открытия вклада необходимо предъявить паспорт, ИНН и СНИЛС.
Валюта
Ставка
6,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
1094 дней

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
214
Ставка
6,5%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
36 мес.
от 1 000 ₽ 6,5

проценты выплачиваются на сумму вклада в размере, определяемом, исходя из постоянной и премиальной ставок:постоянная ставка - 4,5% годовых в течение всего периода действия договора;премиальная ставка с 01.01.2018 по 31.03.2018 - 2%, определяется банком на первое число каждого квартала и подлежит размещению на официальном сайте банка

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
с 91-го дня процентная ставка определяется, исходя из суммы постоянной и премиальной ставки, действующей в Банке на момент востребования (подробнее см. на сайте банка)
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 11:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Твои условия» в 15 городах России
852
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Справочная информация
Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (ОАО)
Адрес
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30
Отделения и банкоматы
в городе Ижевск
Отделения 10 Банкоматы 68 посмотреть на карте
Телефоны
8 800 301-91-91 — единая справочная служба

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