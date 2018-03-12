Расходный
Валюта
₽
Ставка
3,00%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
390 дней
Основные характеристики
- выплата ежеквартально
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
16 027 ₽
Ставка
3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|390 дней
|от 500 000 ₽
|3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - 100 000 рублей
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 16:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Расходный» в 4 городах России
582
Справочная информация
ПАО «Объединенный Кредитный Банк»
- Адрес
-
150040, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 62/30
- Отделения и банкоматы
-
в городе Ярославль
- Телефоны
-
(495) 665-04-048 800 100-23-35 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 370 дней
-
Банк Жилищного ФинансированияМаксимальная ставка в банке
Ставка 7,85% Срок 190 дней
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