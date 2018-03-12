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Расходный

Объединенный Кредитный Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
3,00%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
390 дней

Основные характеристики

  • выплата ежеквартально
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
16 027
Ставка
3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
390 дней
от 500 000 ₽ 3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно
неснижаемый остаток - 100 000 рублей
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
05.03.2018 16:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Расходный» в 4 городах России
582
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Справочная информация
ПАО «Объединенный Кредитный Банк»
Адрес
150040, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 62/30
Отделения и банкоматы
в городе Ярославль
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 665-04-04
8 800 100-23-35 — единая справочная служба

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