Комфортный
Фора-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
₽
Ставка
6,00%
Сумма
от 2 000 000 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
180 986 ₽
Ставка
6%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|540 дней
|от 2 000 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежегодно
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
50 000 рублей; не позднее чем за 90 дней до даты окончания договора
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 26.02.2018 13:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 29 городах России
5 147
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
-
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба
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