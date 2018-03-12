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Комфортный

Фора-Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
Ставка
6,00%
Сумма
от 2 000 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
180 986
Ставка
6%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 2 000 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежегодно
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
50 000 рублей; не позднее чем за 90 дней до даты окончания договора
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
нет
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
невозможно
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
26.02.2018 13:05
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 29 городах России
5 147
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 39 Банкоматы 29 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба

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