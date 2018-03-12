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Акцент на процент

ББР Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,80%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
4 231
Ставка
7,8%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 50 000 ₽ 6,5 7 7,4 7,8 7,5
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 1 000 $ 0,5 0,8 1 1,7 1,3
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 1 000 € 0,4 0,6 0,8 1,3 1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
при открытии вклада на срок свыше 181 дня и на сумму от 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро бесплатно выдается моментальная карта Visa/MasterCard, на сумму свыше 1 500 000 рублей, 50 000 долларов/евро - карта Visa/MasterCard Gold
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
5 000 рублей, 200 долларов/евро при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений; в течение первой четверти срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
ставка устанавливается в зависимости от срока нахождения средств во вкладе (см. таблицу на сайте банка)
Увеличение ставки
возможно при пролонгации, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент", подробнее см. на сайте банка
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 15:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Акцент на процент» в 14 городах России
34 899
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Справочная информация
АО «ББР Банк»
Адрес
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 363-91-62
8 800 220-40-00 — единая справочная служба

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Ориентир на движение 6,3 1 000 000 ₽ Посмотреть
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