Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна. Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой .

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока при открытии вклада на срок свыше 181 дня и на сумму от 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро бесплатно выдается моментальная карта Visa/MasterCard, на сумму свыше 1 500 000 рублей, 50 000 долларов/евро - карта Visa/MasterCard Gold Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей, 200 долларов/евро при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений; в течение первой четверти срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях ставка устанавливается в зависимости от срока нахождения средств во вкладе (см. таблицу на сайте банка) Увеличение ставки возможно при пролонгации, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент", подробнее см. на сайте банка Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 22.02.2018 15:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.