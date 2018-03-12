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Ставка на рост

ББР Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
119 743
Ставка
7,1%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • CNY
от 91 до 180 дней от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 50 000 ₽ 6,5 6,6 6,9 6,5
от 500 000 ₽ 6,6 6,7 7 6,6
от 1 500 000 ₽ 6,7 6,8 7,1 6,7
от 91 до 180 дней от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 1 000 $ 0,55 0,7 1,2 0,9
от 10 000 $ 0,6 0,75 1,25 0,95
от 25 000 $ 0,65 0,8 1,3 1
от 91 до 180 дней от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 1 000 € 0,4 0,5 0,8 0,6
от 10 000 € 0,45 0,55 0,85 0,65
от 25 000 € 0,5 0,6 0,9 0,7
от 91 до 180 дней от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 20 000 ¥ 0,45 0,6 0,8 0,7
от 50 000 ¥ 0,5 0,7 0,9 0,8
от 200 000 ¥ 0,55 0,8 1 0,9
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
при открытии вклада на 181 день и более на сумму от 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро, 5 000 китайских юаней бесплатно выдается моментальная карта Visa / MasterCard, свыше 1 500 000 рублей, 50 000 долларов/евро, 200 000 китайских юаней - карта Visa / MasterCard Gold
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
1 000 рублей, 100 долларов/евро/китайских юаней при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы, при пролонгации, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
при переходе суммы вклада в новый суммовой диапазон в результате пополнения; по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент", подробнее см. на сайте банка
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 15:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ставка на рост» в 14 городах России
4 825
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Справочная информация
АО «ББР Банк»
Адрес
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 363-91-62
8 800 220-40-00 — единая справочная служба

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