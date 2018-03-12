- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
при открытии вклада на 181 день и более на сумму от 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро, 5 000 китайских юаней бесплатно выдается моментальная карта Visa / MasterCard, свыше 1 500 000 рублей, 50 000 долларов/евро, 200 000 китайских юаней - карта Visa / MasterCard Gold
- Капитализация
-
ежемесячно
по выбору клиента
- Специальный вклад
-
нет
- Особые условия
-
нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей, 100 долларов/евро/китайских юаней при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
- Частичное снятие
-
невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при увеличении суммы, при пролонгации, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
при переходе суммы вклада в новый суммовой диапазон в результате пополнения; по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент", подробнее см. на сайте банка
- Автопролонгация
-
возможна
- Открытие вклада online
-
возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
-
невозможно
- Дата актуализации
-
22.02.2018 15:53