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Ориентир на движение

ББР Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
68 351
Ставка
6,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 50 000 ₽ 5,5 6,1 5,7
от 1 000 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 5,7 6,3 5,9
от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 1 000 $ 0,4 0,8 0,6
от 15 000 $ до 150 000 $ 0,5 1 0,7
от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 1 000 € 0,3 0,7 0,5
от 15 000 € до 150 000 € 0,4 0,8 0,6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
при открытии вклада на срок свыше 181 дня и на сумму от 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро бесплатно выдается моментальная карта Visa/MasterCard, на сумму свыше 1 500 000 рублей, 50 000 долларов/евро - карта Visa/MasterCard Gold
Капитализация
нет
Специальный вклад
нет
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
5 000 рублей, 200 долларов/евро при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
по истечении 30 дней с момента открытия вклада
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при пролонгации, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент", подробнее см. на сайте банка
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 15:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ориентир на движение» в 14 городах России
2 274
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Справочная информация
АО «ББР Банк»
Адрес
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 363-91-62
8 800 220-40-00 — единая справочная служба

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