Ориентир на движение
ББР Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
68 351 ₽
Ставка
6,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 50 000 ₽
|5,5
|6,1
|5,7
|от 1 000 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|5,7
|6,3
|5,9
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 1 000 $
|0,4
|0,8
|0,6
|от 15 000 $ до 150 000 $
|0,5
|1
|0,7
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 1 000 €
|0,3
|0,7
|0,5
|от 15 000 € до 150 000 €
|0,4
|0,8
|0,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
при открытии вклада на срок свыше 181 дня и на сумму от 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро бесплатно выдается моментальная карта Visa/MasterCard, на сумму свыше 1 500 000 рублей, 50 000 долларов/евро - карта Visa/MasterCard Gold
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- нет
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
5 000 рублей, 200 долларов/евро при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
по истечении 30 дней с момента открытия вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при пролонгации, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент", подробнее см. на сайте банка
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 15:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Ориентир на движение» в 14 городах России
2 274
Справочная информация
АО «ББР Банк»
- Адрес
-
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 363-91-628 800 220-40-00 — единая справочная служба
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