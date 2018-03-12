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Параметры вклада Выплата процентов в конце срока при открытии вклада на срок свыше 181 дня и на сумму от 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро бесплатно выдается моментальная карта Visa/MasterCard, на сумму свыше 1 500 000 рублей, 50 000 долларов/евро - карта Visa/MasterCard Gold Капитализация нет Специальный вклад нет Особые условия нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 5 000 рублей, 200 долларов/евро при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: по истечении 30 дней с момента открытия вклада Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при пролонгации, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент", подробнее см. на сайте банка Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Удаленное открытие вклада невозможно Дата актуализации 22.02.2018 15:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.