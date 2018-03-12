Легкий курс
ББР Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 418 ₽
Ставка
6,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- CHF
- GBP
- CNY
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 50 000 ₽
|5,7
|6,3
|5,9
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 1 000 $
|0,5
|1
|0,7
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 1 000 €
|0,3
|0,8
|0,6
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 1 000 CHF
|0,3
|0,45
|0,4
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 1 000 £
|0,3
|0,45
|0,4
|от 181 до 395 дней
|от 396 до 545 дней
|от 546 до 730 дней
|от 10 000 ¥
|0,3
|0,5
|0,4
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
в конце срока
при открытии вклада на 181 день и более на сумму от 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро/швейцарских франков/английских фунтов, 5 000 китайских юаней бесплатно выдается моментальная карта Visa / MasterCard
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
мультивалютный
одновременно открываются счета в рублях, долларах США, евро, швейцарских франках, английских фунтах и китайских юанях; в течение всего срока вклада, начиная с даты открытия вклада до дня его окончания, возможно неоднократно конвертировать всю сумму вклада или ее часть из одной валюты в другую без потери процентов по курсу банка, установленному на дату проведения указанной операции
- Особые условия
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
5 000 рублей, 200 единиц инвалюты при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при пролонгации, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент", подробнее см. на сайте банка
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 22.02.2018 15:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Легкий курс» в 14 городах России
2 898
Справочная информация
АО «ББР Банк»
- Адрес
-
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 363-91-628 800 220-40-00 — единая справочная служба
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