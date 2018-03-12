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Легкий курс

ББР Банк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 418
Ставка
6,3%
Детальный расчет

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • CHF
  • GBP
  • CNY
от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 50 000 ₽ 5,7 6,3 5,9
от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 1 000 $ 0,5 1 0,7
от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 1 000 € 0,3 0,8 0,6
от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 1 000 CHF 0,3 0,45 0,4
от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 1 000 £ 0,3 0,45 0,4
от 181 до 395 дней от 396 до 545 дней от 546 до 730 дней
от 10 000 ¥ 0,3 0,5 0,4
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
при открытии вклада на 181 день и более на сумму от 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро/швейцарских франков/английских фунтов, 5 000 китайских юаней бесплатно выдается моментальная карта Visa / MasterCard
Капитализация
нет
Специальный вклад
мультивалютный
одновременно открываются счета в рублях, долларах США, евро, швейцарских франках, английских фунтах и китайских юанях; в течение всего срока вклада, начиная с даты открытия вклада до дня его окончания, возможно неоднократно конвертировать всю сумму вклада или ее часть из одной валюты в другую без потери процентов по курсу банка, установленному на дату проведения указанной операции
Особые условия
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
5 000 рублей, 200 единиц инвалюты при внесении наличными через кассу банка, безналичным способом - без ограничений; не позднее 30 дней до окончания срока действия вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при пролонгации, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
по программе лояльности и привилегий "Премиальный процент", подробнее см. на сайте банка
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Удаленное открытие вклада
невозможно
Дата актуализации
22.02.2018 15:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Легкий курс» в 14 городах России
2 898
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Справочная информация
АО «ББР Банк»
Адрес
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 363-91-62
8 800 220-40-00 — единая справочная служба

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