при открытии вклада на 181 день и более на сумму от 50 000 рублей, 1 000 долларов/евро/швейцарских франков/английских фунтов, 5 000 китайских юаней бесплатно выдается моментальная карта Visa / MasterCard

одновременно открываются счета в рублях, долларах США, евро, швейцарских франках, английских фунтах и китайских юанях; в течение всего срока вклада, начиная с даты открытия вклада до дня его окончания, возможно неоднократно конвертировать всю сумму вклада или ее часть из одной валюты в другую без потери процентов по курсу банка, установленному на дату проведения указанной операции